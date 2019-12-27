На месте пожара работают 64 сотрудника МЧС Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени 36 человек эвакуировали из-за пожара в девятиэтажном доме по ул. Олимпийская, 12а. Об этом «URA.RU» сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области. Среди эвакуированных — семь детей.

«Вызов на пульт поступил в 11:30, пожарные были на месте через семь минут. В 12:13 возгорание было локализовано, в 12:16 отрытое горение ликвидировано», — рассказали в пресс-службе ведомства, добавив, что сотрудником удалось спасти четырех человек. Пострадавших нет.

Возгорание произошло в помещении на первом этаже многоэтажки. Всего на месте пожара работают 64 спасателя и 17 единиц техники.

Улица Олимпийская не первый раз появляется в сводках новостей о ЧС. В январе 2018 года в Тюмени из-за дешевого утеплителя вспыхнул дом по по адресу: Олимпийская, 4. Тогда пожар унес жизнь одного человека.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»