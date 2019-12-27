Новый куратор выборов создал штаб в Челябинске

Иван Квитка сформировал выборный штаб в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России», тюменский депутат Госдумы Иван Квитка 27 декабря провел в Челябинске совещание, посвященное выборам в Заксобрание области (ЗСО) и депутатов муниципалитетов. По итогам создан единый штаб, сообщил «URA.RU» источник в партии власти.

«Квитка заявил о том, что меняет структуру выборного штаба. Никаких других центров управления кампанией не будет. Штаб сформирован на базе президиума регионального политсовета „ЕР“. В нем будет только два вице-губернатора — [ответственный за внутреннюю политику] Анатолий Векшин и [куратор северных территорий области] Станислав Мошаров. [Первого вице-губернатора и члена президиума] Ирину Гехт в него не включили. В то же время в штаб войдет [мэр Челябинска] Наталья Котова. Остальные — заместители [лидера регионального отделения партии, спикера ЗСО] Владимира Мякуша», — рассказал собеседник.

По словам источника, следующее заседание Квитка обещал провести через месяц. К тому времени Мякуш и региональный исполком «ЕР» должны провести ревизию всей партийной «сетки» и «полевых» структур. «Фактически Мякуш будет от имени Квитки руководить кампанией», — добавил ньюсмейкер.

Квитка отказался комментировать совещание. «Вы же меня знаете. Мы работаем в закрытом режиме, поэтому никаких комментариев», — сказал он корреспондентам «URA.RU». Пресс-секретарь челябинского отделения «ЕР» Ольга Мельчакова не ответила на звонок. Мякуш обещал дать комментарий позднее. Руководитель регионального исполкома партии Денис Моисеев воздержался от комментариев.

Квитку назначали куратором выборов в райсоветы Челябинска 2019 года. Он создал несколько штабов. Из политсовета исключил сенатора магнитогорца Олега Цепкина, которого называли возможным преемником Мякуша, что создало напряжение с экс-губернатором Борисом Дубровским. И по решению генсовета «ЕР» новым куратором подготовки к выборам назначили депутата Госдумы Владимира Бурматова. Тот закрыл все штабы, создав единый. После смены губернатора, кампанию взяли под контроль новые региональные и городские власти.