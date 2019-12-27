Украине удалось взыскать первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала штраф с казахской авиакомпании за полет над Крымом. Размер выплаты составил шесть тысяч долларов. Это первый штраф, взысканный Украиной за «нарушение воздушного пространства», сообщили в пресс-центре командования воздушных сил ВС Украины.
«Воздушное судно казахского акционерного общества „Авиакомпания Euro-Asia Air“ выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом», — пишет информационное агентство Минобороны Украины «Армiя Inform».
Самолет пролетел над Крымом 8 августа, передает RT. Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили штраф.
Официально Украина прекратила воздушное, железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом с октября 2015 года. По данным пресс-центра командования ВСУ, сумма этих штрафов российским компаниям достигла уже примерно 560 млн долларов. В Госавиаслужбе надеются, что случай с казахской авиакомпанией приведет «к началу процесса погашения штрафов российскими авиакомпаниями».