Фигуристка повредила коньки перед выступлением в Красноярске
Фигуристка Евгения Медведева перед стартом чемпионата России вышла на тренировку в перемотанных коньках. Фото поврежденной амуниции опубликовано в twitter-аккаунте FigureSkatingRu.
Снимок был сделан на льду «Платинум-Арены» в Красноярске, где скоро начнется турнир. Как уточняет
Ранее президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков сообщил, что проблемы с коньками фигуристки, поврежденными в ходе тренировке 26 декабря, уже решены, уточняют «Дни.ру». Выступления женщин на чемпионате России стартуют 27 декабря в 17:30 по уральскому времени.
Evgenia Medvedeva's skates?— FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) 27 декабря 2019 г.
Source ig Mikhail Sharov pic.twitter.com/dkEJVRbwRS