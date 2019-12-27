Фигуристка Медведева вышла на лед в перемотанных веревками коньках. ФОТО

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Фигуристка повредила коньки перед выступлением в КрасноярскеФото: страница Евгении Медведевой в Instagram

Фигуристка Евгения Медведева перед стартом чемпионата России вышла на тренировку в перемотанных коньках. Фото поврежденной амуниции опубликовано в twitter-аккаунте FigureSkatingRu.

Снимок был сделан на льду «Платинум-Арены» в Красноярске, где скоро начнется турнир. Как уточняет Life, проблемы не помешали Медведевой безупречно исполнить все элементы своей программы.

Ранее президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков сообщил, что проблемы с коньками фигуристки, поврежденными в ходе тренировке 26 декабря, уже решены, уточняют «Дни.ру». Выступления женщин на чемпионате России стартуют 27 декабря в 17:30 по уральскому времени.

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