В Ленобласти полиция накрыла работу крупнейшей нелегальной майнинг-фермы
Было похищено более 80 миллионов киловатт-часов электроэнергии
В Ленобласти пресечена деятельность крупнейшей нелегальной майнинг-фермы. Ущерб от деятельности преступной группы предварительно оценивается свыше одного миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Свыше миллиарда рублей — такова сумма ущерба, по предварительной оценке, причиненного в результате работы нелегальной майнинг-фермы», — написала Волк в своем telegram-канале. Обыски проводились сразу на двух железнодорожных станциях — Громово и Луговая. На территории станций были обнаружены специализированные контейнеры с оборудованием для добычи криптовалюты.
К организации нелегальной фермы причастны не только частные лица, но и должностные лица из местного подразделения одной из транспортных компаний. Они вступили в сговор с майнерами и, используя служебное положение, предоставили разрешения на размещение майнинговых мощностей на территории двух тяговых подстанций. В результате незаконной деятельности было похищено более 80 миллионов киловатт-часов электроэнергии, предназначенных для эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.
В ходе обысков сотрудники полиции и Росгвардии изъяли многочисленное компьютерное оборудование, используемое для майнинга, а также свыше семи миллионов рублей. Помимо этого, были обнаружены флеш-карты, мобильные телефоны, видеокамеры, кредитные карты и различная документация.
Возбуждены уголовные дела в отношении шести задержанных за превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время двое подозреваемых заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
