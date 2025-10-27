В Ленобласти полиция накрыла работу крупнейшей нелегальной майнинг-фермы

Было похищено более 80 миллионов киловатт-часов электроэнергии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ленобласти пресечена деятельность крупнейшей нелегальной майнинг-фермы. Ущерб от деятельности преступной группы предварительно оценивается свыше одного миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Свыше миллиарда рублей — такова сумма ущерба, по предварительной оценке, причиненного в результате работы нелегальной майнинг-фермы», — написала Волк в своем telegram-канале. Обыски проводились сразу на двух железнодорожных станциях — Громово и Луговая. На территории станций были обнаружены специализированные контейнеры с оборудованием для добычи криптовалюты.

К организации нелегальной фермы причастны не только частные лица, но и должностные лица из местного подразделения одной из транспортных компаний. Они вступили в сговор с майнерами и, используя служебное положение, предоставили разрешения на размещение майнинговых мощностей на территории двух тяговых подстанций. В результате незаконной деятельности было похищено более 80 миллионов киловатт-часов электроэнергии, предназначенных для эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.

В ходе обысков сотрудники полиции и Росгвардии изъяли многочисленное компьютерное оборудование, используемое для майнинга, а также свыше семи миллионов рублей. Помимо этого, были обнаружены флеш-карты, мобильные телефоны, видеокамеры, кредитные карты и различная документация.