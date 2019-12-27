Пермским спортклубам распределили краевые субсидии

Минспорта Прикамья направило субсидии спортивным клубам Фото: Александр Константинов © URA.RU

Министерство спорта Пермского края предоставило спортклубам субсидии в рамках финансирования профессиональных команд на 2020 год. Больше всех (90,4 млн рублей) получит в 2020 году БК «Парма», следует из приказа, размещенного на сайте минспорта.

«В соответствии с порядком определения объема и предоставления господдержки приказываю предоставить субсидию Фонду развития пермского баскетбола „Парма“ в размере 90,4 млн рублей», — говорится в тексте документа.

Таким образом, пермские баскетболисты с учетом средств, ранее выделенных из бюджета Перми (80 млн рублей), получат более 170 млн рублей.

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» получит 68,5 млн рублей, ФК «Звезда» (мужской футбольный клуб) — 40,5 млн рублей. ФК «Звезда-2005» выделено 29,3 млн рублей, ГК «Пермские медведи» направлено 25,8 млн рублей. Меньше всего средств (603,8 млн рублей) получит клуб хоккея на траве «Юность».