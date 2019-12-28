Российские министры и чиновники рассказали, как будут встречать Новый год

Большинство политиков встретят праздник с семьей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководители российских министерств планируют на Новый год уехать из города или отпраздновать праздник с близкими.

Так, министр просвещения Ольга Васильева призналась, что долгие годы отмечает праздник с одной компанией. «Я дружу свыше сорока лет с девочками, которые уже давным-давно стали взрослыми бабушками и тетями, с их семьями. <…> Это просто мои друзья, которые сопровождают меня всю жизнь», — рассказала глава ведомства.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что встретит праздник с семьей. «Обычно кто-то из близкого круга одевается в Деда Мороза и раздает подарки. Но все, конечно, знают, кто это», — поведал политик о грядущем празднике. При этом Козак уточнил, что сам обычно в костюм Деда Мороза не одевается.

В свою очередь, глава счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что у него будет туристическая поездка. Однако политик не стал уточнять, куда планирует отправиться.

«Я всегда с семьей. Ко мне приезжают мои дети, мои родители. Весь клан собирается вместе. Это очень семейный, личный праздник», — призналась корреспонденту Life министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Буду отмечать в Краснодарское крае, в Геленджике. Купаться не буду, я не морж», — сообщил о своих планах министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что будет отмечать праздник с семьей и близкими за городом. Также политик уточнила, какое желание загадает на Новый год. «Чтобы у близких все было хорошо, чтобы они были здоровы и счастливы», — пожелала представитель правительства.

Своими планами также поделился министр экономического развития Максим Орешкин. «Я на все новогодние праздники остаюсь в Москве. Перед самым Новым годом планирую заехать в Калужскую область в туристических целях. Куда именно поеду, не расскажу», — сообщил глава ведомства.