Песков рассказал о взаимоотношениях в семье и своих переживаниях за жену и младшую дочь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о взаимоотношениях в семье и переживаниях за свою младшую дочь и супругу Татьяну Навку.
По его словам, «рабочий день» его дочери Нади, которая занимается фигурным катанием, сопоставим с его собственным. Он переживает по этому поводу и иногда спорит с супругой, «отстаивает права ребенка», но в то же время понимает, что дисциплина — это хорошо.
«Ее рабочий день фактически сопоставим с моим: количество занятий и так далее. Я без внутренних рыданий за этим наблюдать не могу. Но Таня [Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию] сама имела такое детство, все время тренировалась профессионально, будучи в спорте. И она считает, что дочка так же должна продолжать. Хотя дисциплина — это всегда хорошо», — приводит ТАСС слова Пескова.
Кроме того, пресс-секретарь президента признался, что сильно переживал за супругу, которая в шоу «Спящая красавица» летала над зрительным залом на тросах. Он «очень боялся, что она упадет вниз», но выступление обошлось без несчастных случаев. К этому шоу Татьяна Навка готовилась больше месяца, а учитывая график самого Пескова, семейная пара почти не виделась долгое время.