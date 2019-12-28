27 декабря 2019

Посла России вызвали в МИД Польши из-за слов Путина, который назвал польского дипломата свиньей и сволочью

© Служба новостей «URA.RU»
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12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин раскритиковал посла Польши в БерлинеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в Министерство иностранных дел Польши после слов президента РФ Владимира Путина, который назвал главу польской дипмиссии в нацистской Германии сволочью и антисемитской свиньей. Об этом российский дипломат рассказал журналистам.

«Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента», — приводит РИА «Новости» слова Андреева, который также добавил, что разговор был жесткий, но вполне корректный. Дипломат подчеркнул, что российская сторона не позволит читать нотации, и ей есть, что сказать на тему «исторической политики».

Владимир Путин, как напоминает RT, выступая на заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ, осудил посла Польши в Германии Юзефа Липски за то, что тот в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии, и хотел поставить фюреру памятник в Варшаве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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