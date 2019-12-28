Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в Министерство иностранных дел Польши после слов президента РФ Владимира Путина, который назвал главу польской дипмиссии в нацистской Германии сволочью и антисемитской свиньей. Об этом российский дипломат рассказал журналистам.
«Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента», — приводит РИА «Новости» слова Андреева, который также добавил, что разговор был жесткий, но вполне корректный. Дипломат подчеркнул, что российская сторона не позволит читать нотации, и ей есть, что сказать на тему «исторической политики».
Владимир Путин, как напоминает RT, выступая на заседании расширенной коллегии Министерства обороны РФ, осудил посла Польши в Германии Юзефа Липски за то, что тот в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии, и хотел поставить фюреру памятник в Варшаве.