СМИ узнали размер премии топ-менеджеров «Нафтогаза» за «победу» над «Газпромом»

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко получат 25,6 млн долларов в качестве премии за «победу» над «Газпромом».
Это, как стало известно журналистам, уже вторая многомиллионная премия топ-менеджерам. Ранее наблюдательный совет «Нафтогаза» выписал 41 сотруднику компании премии на общую сумму в 46 млн долларов за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск к «Газпрому». Тогда Витренко и Коболев получили 6 и 7,9 млн долларов соответственно. Деньги, по данным украинского издания «Страна», они перевели в США и Лихтенштейн родственникам.
Оставшуюся часть премии в размере 25,6 млн долларов топ-менеджерам должны выплатить при условии «успешного взыскания с „Газпрома“ остатка выигрыша».
В пятницу, как напоминает Nation News, российская компания выплатила «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа. Это произошло в рамках достигнутых странами 20 декабря договоренностей, согласно которым РФ продолжит транзит газа через территорию Украины, а «Газпром» выплатит «Нафтогазу» вышеуказанную сумму.