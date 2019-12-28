Ритейлеры назвали самую популярную технику в России в 2019 году

Россияне предпочли не тратиться на новые смартфоны, а улучшать уже имеющиеся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ритейлеры рассказали, какую технику покупали в 2019 году. Выяснилось, что большинство предпочитало не тратиться на новые гаджеты, а расширять функционал уже имеющихся за счет смарт-часов или беспроводных наушников. Об этом сообщает РИА «Новости».

В компании МТС поделились данными о продажах смартфонов. В 2019 году их рынок вырос всего на 1%. «А вот рынок аксессуаров вырос на пять процентов в натуральном выражении и на 24% в денежном. Это говорит о растущей популярности смарт-часов, наушников, беспроводных зарядных устройств и датчиков самого разного назначения», — приводит данные исследования агентство Nation News.

Кроме этого, в МТС подчеркнули, что 2019 год стал годом беспроводных наушников. Рост их продаж вырос на 300%, при этом продажи продукции Apple в этом сегменте показали рост в 123%. Схожую тенденцию отметили и представители других брендов. По их данным, спрос на носимые гаджеты в 2019 году вырос на 2,5%.

Эксперты ожидают, что 2020 год продолжит эту тенденцию, так как среди россиян вырастет спрос на умные колонки и другую технику для умных домов.