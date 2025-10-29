Девушку, певшую песни иноагентов, снова арестовали

Певицу Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко, повторно арестовали на за исполнение песен иноагентов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты из зала суда.

«Вокалистку „Стоптайм“ Диану Логинову, известную как Наоко, снова арестовали на 13 суток по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания граждан, нарушавшего общественный порядок)», — пишет «Фонтанка.ру». Ранее девушку уже арестовывали на такой же срок.

Логинову задержали в один из октябрьских вечером после выступления в центре города, где она вместе с группой «Стоптайм» исполнила композицию рэпера Noize MC (признан Минюстом иноагентом) «Кооператив „Лебединое озеро“». Момент задержания певицы попал на видео: Логинову доставили в суд в наручниках. Песня, которую исполнила Наоко, была внесена в список запрещенной информации после решения Приморского суда Петербурга в мае 2025 года. В постановлении суда говорилось, что композиция «формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации».