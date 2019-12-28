Выяснилось, сколько в России готовы потратить на Деда Мороза и Снегурочку

Треть россиян приглашает на новогодние праздники Деда Мороза и Снегурочку. К такому выводу пришли эксперты платежной системы «Мир».
«Почти половина россиян (48%) готова потратить на приглашение сказочных гостей до 3 тысяч рублей», — пишет ТАСС. Потратить на Деда Мороза со Снегурочкой от 3 до 5 тысяч рублей готовы 20% опрошенных. Чаще всего актеров на праздники заказывают люди в возрасте 25—44 лет, у которых есть маленькие дети.
В мегаполисах актеров на Новый год приглашают около 30% опрошенных. В городах с населением от полумиллиона до миллиона человек 41% респондентов готовы пригласить детям Деда Мороза и Снегурочку.
Ранее стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. В основном дети хотят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы, а в подарок просят смартфоны, куклы и машины, напоминает RT.