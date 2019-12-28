Названы самые привлекательные для туристов страны в 2020 году

Эксперты отрасли туризма рассказали, какие направления интересуют россиян Фото: Josh Spires/unsplash.com

Эксперты области туризма назвали направления, больше всего интересующие россиян в 2020 году. Исследование провела компания OneTwoTrip, специализирующаяся на помощи туристам в организации отдыха.

В первые три месяца года наибольшей популярностью среди россиян пользуются готовые пакеты туров в Таиланд. «Затем до конца 2020 года повышенный спрос отмечен на туры в Турцию. При этом популярность отдыха в этой стране в мае может возрасти в два раза по сравнению с предыдущими месяцами», — сообщает RT.

Туры по России ее жителей интересуют в три раза меньше, чем поездки в Турцию. Большинство туристов, планируя отдых, бронируют туры на семь ночей. Помимо этого, популярностью пользуются готовые туры во Вьетнам, Доминиканскую Республику, ОАЭ, Грецию, Италию, а также на Кипр и Кубу.

До этого аналитики OneTwoTrip изучали ситуацию с ценами на авиабилеты в 2020 году. В результате они назвали направления, цены на которые, скорее всего, будут снижены. На первом месте оказалась Аргентина, слетать в которую можно будет, заплатив на 42% меньше, чем в 2019 году. Также эксперты ожидают снижения цен на перелеты в ЮАР, Исландию, Мексику и на Мальту.