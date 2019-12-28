Губернатор Шумков рассказал о благоустройстве Кургана за счет Москвы

Вадим Шумков уже не в первый раз встречался с Сергеем Собяниным (архивное фото) Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы

Часть работ по благоустройству Кургана в 2019 году проводилась за счет финансовой поддержки, оказанной властями Москвы. Об этом губернатор Зауралья Вадим Шумков рассказал на встрече со столичным мэром Сергеем Собяниным.

«Шумков рассказал, что на средства субсидии, полученной из правительства Москвы, в Кургане уже проведен первый этап восстановления городской набережной. Кроме этого, ремонтируются Центральный парк культуры и отдыха, а также парк „Молодежный“», — сообщает пресс-служба зауральского губернатора. Глава региона поблагодарил Собянина за финансовую поддержку и обсудил с ним дальнейшее взаимодействие регионов. После этого мэр Москвы передал зауральцам поздравления с Новым годом.

Ранее Шумков и Собянин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами. В пресс-службе губернатора тогда заявляли, что документ будет способствовать развитию экономики Курганской области. По состоянию на начало года, на долю сотрудничества с Москвой приходилось более 20% межрегионального оборота Курганской области. Зауралье поставляет в столицу автобусы, коммунальные машины, медицинские изделия, мебель, а также мясную продукцию и другие товары.

Помимо Москвы, финансовую помощь Зауралью планируют оказать власти Тюменской области, чтобы снизить количество вредных стоков в реку Тобол и улучшить экологическую обстановку в обоих регионах, а также ЯНАО. Из-за тюменских денег в регионе уже назревает конфликт.