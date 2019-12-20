В Зауралье назревает конфликт из-за денег, которыми поделилась Тюмень

Соглашение о выделении денег подписали в ноябре Вадим Шумков (слева) и Александр Моор (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 400 млн рублей, выделенных из бюджета Тюменской области на реконструкцию очистных сооружений Кургана, могут стать причиной конфликта. Власти Зауралья придумали, как эти деньги «растворить в ходе многочисленных конкурсных процедур», сообщает «Правда УрФО».

Главную роль в этой схеме должно сыграть АО «Курганводоканал» (КВК), которое принадлежит администрации Кургана. Сейчас в КВК числится два сотрудника. Предприятие сдает в аренду «Водному Союзу» спецтехнику и сети водоснабжения и водоотведения, получая ежегодно около 60 млн рублей.

В ближайшее время руководство КВК может смениться. Ключевой кандидатурой на эту должность называют депутата гордумы Сергея Руденко (тезка бывшего мэра). После этого КВК может расторгнуть договор аренды и самостоятельно провести аукционы на строительство очистных сооружений. «Нельзя исключать, что деньги Тюменской области в этих тендерах будут размыты между нужными подрядчиками и уйдут на откаты властям», — говорит источник «Правды УрФО».

Издание напоминает, что губернатор Курганской области Вадим Шумков также пришел из Тюмени: «возможно, здесь замешаны его личные интересы». Получить оперативные комментарии Руденко «URA.RU» не удалось — его телефон оказался недоступен. Комментариев пресс-службе губернатора на момент публикации также не получено, направлен письменный запрос. В пресс-службе мэрии заявили, что не знают о возможной смене руководства КВК.

Соглашение о выделении Зауралью более 400 млн рублей подписано в ноябре. Цель субсидии — снизить количество вредных стоков в реку Тобол и улучшить экологическую обстановку в обоих регионах. В случае срыва проекта новые очистные сооружения в Кургане не появятся, а правительство Зауралья больше не сможет лоббировать другие подобные проекты и получение субсидий от соседей по УрФО.