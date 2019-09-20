Бедной Курганской области помогут богатые соседи

Правительство Ямала выделит 350 млн рублей на социально-экономическое развитие Курганской области. Проект постановления опубликован на сайте окружного правительства 20 сентября.
«Правительство ЯНАО постановляет департаменту строительства и жилищной политики ЯНАО предоставить в 2019 году из окружного бюджета бюджету Курганской области иной межбюджетный трансферт в размере 350 млн рублей в целях проведения комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Курганской области», — говорится в документе. Контролировать исполнение постановления будет замгубернатора Ямала Андрей Воронов. Под документом поставит глава Ямала Дмитрий Артюхов.
В приложении к постановлению указано, что большая часть средств пойдет на благоустройство в Кургане: 200 млн рублей — на укрепление берега Курганского гидроузла и 50 млн рублей — на благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Кургане. Еще 121,4 млн рублей пойдут на ремонт образовательных учреждений области, а 18,6 млн рублей на здравоохранение.
В 2018 году доходы бюджета Курганской области составили 40,2 млрд рублей, тогда как расходы — 42,7 млрд рублей. Дефицит казны оказался 2,5 млрд рублей рублей.