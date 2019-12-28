В ЯНАО выясняют причины пожара, в котором погибли двое вахтовиков

Следственное управление СК РФ по ЯНАО начало проверку обстоятельств смерти двух вахтовиков на пожаре. Мужчины прибыли в округ из Самары и Уфы. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек и травмирования третьего при производстве работ на Восточно-Таркосалинском месторождении», — отметили в следственном ведомстве.
По предварительным данным, 27 декабря около 23:00 во время работы вахтовиков на скважине произошло возгорание. «Двое мужчин погибли, третий с термическими ожогами доставлен в больницу города Тарко-Сале. Погибшие и пострадавший работали вахтовым методом», — сообщили в СУ СК по региону. Пожар ликвидировало спецподразделение противопожарной службы «НОВАТЭКа». По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 27 декабря в Пуровском районе произошло возгорание на буровой установке. Два человека погибли.