27 декабря 2019
26 декабря 2019
25 декабря 2019

В ЯНАО выясняют причины пожара, в котором погибли двое вахтовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, нефть, буровая, нефтяники, добыча нефти, бурильщики, буровая установка
По факту гибели рабочих следователи начали проверкуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственное управление СК РФ по ЯНАО начало проверку обстоятельств смерти двух вахтовиков на пожаре. Мужчины прибыли в округ из Самары и Уфы. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек и травмирования третьего при производстве работ на Восточно-Таркосалинском месторождении», — отметили в следственном ведомстве.

По предварительным данным, 27 декабря около 23:00 во время работы вахтовиков на скважине произошло возгорание. «Двое мужчин погибли, третий с термическими ожогами доставлен в больницу города Тарко-Сале. Погибшие и пострадавший работали вахтовым методом», — сообщили в СУ СК по региону. Пожар ликвидировало спецподразделение противопожарной службы «НОВАТЭКа». По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 27 декабря в Пуровском районе произошло возгорание на буровой установке. Два человека погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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