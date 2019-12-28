Расторгуев из «Любэ» ответил на слухи о долге перед Пенсионным фондом

Фонд Расторгуева выплатил штраф, который потеряли в Пенсионном фонде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не имеет никаких долгов перед Пенсионным фондом. Об этом заявил сам музыкант, комментируя недавнюю информацию о наличии у него задолженности по штрафу.

По словам Расторгуева, информация о выплате штрафа была потеряна из-за того, что организация сменила юридический адрес. «Когда потерянные данные о штрафе были найдены, они извинились, мы разобрались, ситуация была исчерпана, вопрос закрыт», — цитирует Расторгуева RNS . В Пенсионном фонде также заявили, что никаких претензий к артисту не имеют.

Как писало «URA.RU», пенсионный фонд Москвы подал в суд на музыканта из-за неуплаты штрафа. Штраф был начислен из-за того, что благотворительный фонд Расторгуева не предоставил отчет о деятельности в 2018 году.