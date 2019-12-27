Пенсионный фонд подал в суд на Расторгуева из «Любэ»

Музыканту напомнили о неоплаченном штрафе
новость из сюжетаПенсионная реформа в России
Пенсионный фонд Москвы подал в суд на лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. Поводом для разбирательства стала неуплата штрафа.
«В 2018 году музыкант не предоставил отчет о деятельности своего благотворительного фонда», — сообщает издание Mash. Организация занимается благотворительными концертами и поддержкой современного искусства. ПФР выписал музыканту штраф размером в 20 тысяч рублей, но деньги так и не были перечислены.
Получить комментарий Николая Расторгуева и его представителей на момент публикации не удалось.