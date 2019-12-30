Челябинцам предложили приобщиться к еврейской культуре

Выставка «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел» будет работать в течение нескольких месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Челябинцы смогут посмотреть уникальную выставку, посвященную традиционной еврейской культуре и иудаизму. Мероприятие подготовлено Российским этнографическим музеем и Государственным музеем истории религии в рамках нацпроекта «Культура».

«Фактически в Челябинск на несколько месяцев приехал целый музей. В России вообще найдется немного предметов по еврейству и иудаике, а все по-настоящему интересные собраны в указанных хранилищах, — пояснили „URA.RU“ в пресс-службе Исторического музея Южного Урала. — Встретить их в одной экспозиции — исключительно редкая удача».

На выставку «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел» привезли более 400 предметов XVIII—XXI веков. Среди них — старинные свитки священной книги иудеев, различная церемониальная утварь, произведения искусства, праздничная и повседневная одежда и многое другое.

Проект продолжает выставки, посвященные традициям ислама и христианства, проходившие в Челябинске в 2015 и 2017 годах. «Это были грандиозные события. Хотелось бы, чтобы таким же стала и выставка об иудаизме, — заявил директор музея Владимир Богдановский. — Ведь религиозные конфессии объединяют значительную часть общества и сохраняют культурные традиции народов России».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU