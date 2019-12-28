Познер раскритиковал правящий класс

Журналист считает, что правящий класс не способен спорить с Путиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Познер поделился мнением об устройстве власти в российском обществе. Журналист заявил, что президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не дают критическую оценку его действиям. Слова Познера приводятся на сайте «Познер Online».

Журналисту задал вопрос один из людей, пришедших с ним на фан-встречу. Отвечая на вопрос о конкурентоспособности правящего класса, Познер заявил, что этот класс более не является трудоспособным, поскольку пришел из другого времени. Среди недостатков правящего класса журналист выделил неумение и нежелание спорить с тем, кто находится выше. «Более высоко стоящий, я имею в виду в данном случае Владимир Владимирович Путин, окружил себя людьми, которые думают только о том, как сказать ему, что ему понравится, вместо того, чтобы окружать себя людьми, которые ему скажут „нет, вы не правы“, людьми, которые умнее, которые лучше разбираются в своем деле, чем он. Потому что один человек не может разбираться лучше всех во всех делах», — заявил Познер.

Познер также отметил, что шанс на успех страна может иметь только тогда, когда ее лидер будет принимать во внимание все точки зрения и не наказывать тех, кто думает иначе.

Ранее Владимир Познер стал участником скандала после своих высказываний касательно абортов и ЛГБТ-меньшинств. Журналист выразил поддержку людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией и женщинам, делающим аборты. После этого на Познера обрушился шквал критики, в частности, актер Дмитрий Певцов назвал Познера врагом России.