Самому богатому региону России не хватает денег на защиту экологии

По словам источника, зарплаты сотрудников экологических лабораторий — на уровне 2010 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росприроднадзор лишился экологических лабораторий на Ямале. Из-за низкого финансирования они больше не могут контролировать ситуацию на территории округа, что может привести к экологической катастрофе. Об этом «URA.RU» сообщил инсайдер в ведомстве, знакомый с ситуацией.

«На Ямале раньше действовали три подразделения — в Ноябрьске, Салехарде и Новом Уренгое. В первых двух из-за низких зарплат штат сейчас минимальный, поэтому аккредитация была сокращена. На грани ситуация и в газовой столице округа», — рассказал собеседник.

Источник отметил, что бездействие таких лабораторий повлечет за собой серьезные последствия. Во-первых, это ненадлежащий контроль уровня загрязненности ямальских земель, что в дальнейшем может крайне негативно отразиться на экологии округа. Во-вторых, это отсутствие контроля над предприятиями, чья деятельность отрицательно влияет на окружающую среду.

По словам инсайдера, вся проблема в том, что финансирование центров лабораторного анализа и технических измерений сохранилось на уровне 2010 года. Средств недостаточно. Зарплаты сотрудников остались на том же уровне, у большинства они не дотягивают до среднего регионального показателя, а бюджетное финансирование — до уровня МРОТ.

Само же ведомство является госучреждением, поэтому его финансирует федерация, а аккредитует центры Федеральная служба по аккредитации. Собеседник так же отметил, что внебюджетная деятельность не приносит достаточного дохода для удержания сотрудников. Аналогичная ситуация отмечается и в других регионах России.

В Росприроднадзоре по «тюменской матрешке» агентству получить оперативный комментарий не удалось. Там не ответили на звонок.