Власти Екатеринбурга избавятся от елки за 35 миллионов

Светодиодный конус в центре Екатеринбурга ставили с 2009 по 2017 годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга перенесет светодиодный конус из центра города на площадь имени Кирова, рассказал мэр Александр Высокинский. По его словам, конус, которым администрация города украшала центр Екатеринбурга на протяжении нескольких лет, станет одним из элементов большой системы освещения.

«Нам нужно будет эту большую елку перенести [с площади 1905 года] на площадь имени Кирова [рядом с УПИ], чтобы было классно. Когда мы закончим эти гирлянды вдоль проспекта Ленина, будет стоять этот конус, и всем нашим украшениям на столбах, которые управляются компьютером, елка будет давать один сигнал, и от нее это все по проспекту Ленина будет идти», — объяснил Высокинский в интервью порталу Е1.ru.

Как писало «URA.RU», в этом году мэрия изменила подход к новогоднему украшению города: на столбах на центральных улицах появились конусы и цилиндры из лампочек, способных образовывать различные фигуры. Ожидается, что эта система будет работать не только на Новый год, но и во время других праздников в течение как минимум пяти лет.

Светодиодный конус в центре Екатеринбурга городские власти ставили с 2009 по 2017 годы. В прошлом году мэрия пошла на уступку высказывавшим недовольство горожанам и поставила на площади 1905 года живое дерево. Однако в этом году роль главного новогоднего украшения в Екатеринбург снова исполняет конус. Его стоимость оценивается в 35 миллионов рублей — именно за эту сумму конструкцию покупала компания «Айс-Проект 2000», занимающаяся строительством ледового городка.