В Воркуте мужчина застрял в форточке и замерз насмерть

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«Немецкий квартал» в металлургическом районе. Челябинск, архитектура, форточка, старые дома, окно, немецкий квартал, кирпич
Таким способом он пытался выбраться из квартирыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Воркуте пьяный мужчина застрял в форточке на первом этаже, пытаясь вылезти из квартиры через окно. Он долго не мог выбраться и получил сильное обморожение, из-за которого скончался.

Как пишут argumenti.ru, изначально сообщение о подозрительном гражданине, торчащем из окна, поступило в полицию. 56-летнего мужчину достали, однако он находился в тяжелом состоянии. «Прибывшие врачи скорой помощи не сумели спасти жизнь горожанина», — передает издание. По предварительным данным, он скончался в результате общего переохлаждения организма.

По факту гибели жителя Воркуты проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
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