В Воркуте мужчина застрял в форточке и замерз насмерть

Таким способом он пытался выбраться из квартиры
В Воркуте пьяный мужчина застрял в форточке на первом этаже, пытаясь вылезти из квартиры через окно. Он долго не мог выбраться и получил сильное обморожение, из-за которого скончался.
Как пишут argumenti.ru, изначально сообщение о подозрительном гражданине, торчащем из окна, поступило в полицию. 56-летнего мужчину достали, однако он находился в тяжелом состоянии. «Прибывшие врачи скорой помощи не сумели спасти жизнь горожанина», — передает издание. По предварительным данным, он скончался в результате общего переохлаждения организма.
По факту гибели жителя Воркуты проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.