Губернатор из 1990-х рассказал о разнице между Путиным и Ельциным

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Выставка про Уральскую республику в центре Ельцина (Ельцин и Урал). Екатеринбург, портрет путина, фото ельцина, фото путина, портрет ельцина
По словам Анатолия Лисицына, российские лидеры отличались в общенииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин и первый президент РФ Борис Ельцин сильно отличались, считает экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. По его словам, нынешний глава государства был намного разговорчивее и эмоциональнее, чем его предшественник.

«Ельцин был достаточно сухой, закрытый, мало разговаривал, с ним было достаточно сложно вести диспут. Путин был открытый, он все понимал, задавал вопросы, с ним не было никой скованности», — рассказал Лисицын РИА «Новости» в рамках проекта посвященного 20-летию президентского правления Путина.

По словам бывшего главы Ярославской области, с Путиным можно было разговаривать на любую тему. Как отмечает Лисицын, первую рабочую поездку на посту президента страны Путин совершил именно в Ярославскую область. Тогда в рамках визита он посетил двигателестроительную компанию «ОДК-Сатурн» и пообщался с местными жителями.

По его мнению, Путин в должности главы государства повысил значимость России на международной арене, усилив обороноспособность страны. «Запад понял, что Россия стала сильной, и сегодня с нами охотно разговаривают», — уверен Лисицын. Как минимум за это, по его словам, Путина стоит уважать. Лисицын занимал должность губернатора Ярославской области с 1991 по 2007 год.

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-
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