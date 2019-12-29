28 декабря 2019

На Урале в новогодних елях нашли клещей. Зараженные деревья развезли по другим регионам

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по местам несанкционированной торговли елками. Челябинск, елки, елочный базар, торговля елками
В челябинских елках нашли клещейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Омска обнаружили клещей на елках, завезенных к Новому году из Челябинской области. Россельхознадзор выясняет, в каких регионах могли оказаться такие же ели.

«Купили елку, а на ней какие-то непонятные жуки! Посмотрите свою», — приводит слова омской семьи cheltv. Уточняется, насекомые посыпались с ели уже в квартире, когда дерево согрелось.

После этого в Россельхознадзоре начали проверять елочные базары и обнаружил зараженные деревья, которые привезли из Челябинской области. Ведомство изучает, в какие регионы были завезены ели с насекомыми. Как сообщает издание, такие деревья могли разъехаться по всей России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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