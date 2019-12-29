В МИД РФ был создан новый — 42-й по счету — департамент. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Департамент будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности (МИБ), в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях», — сообщило ведомство на своей странице в Facebook. Уточняется, что подразделение будет курировать в этой области деятельность международных организаций и форумов, а также международно-политические аспекты, касающиеся использования интернета.
Кроме того, департамент будет совершенствовать нормативно-правовую базу сотрудничества с другими странами, международными организациями и компетентными неправительственными организациями в области информационной безопасности. Также подразделение будет разрабатывать и согласовывать международные соглашения в этой сфере.
Помимо прочего, в обязанности нового подразделения попадет участие в разработке национальных мер по информационной безопасности в сфере международных отношений и сотрудничества.
Владимир Путин подписал указ о создании нового департамента 28 декабря. Кроме того, документ увеличил количество сотрудников центрального аппарата ведомства с 3358 до 3391 человек.