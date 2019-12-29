Аргентинский пилот повторил подвиг летчика-героя Юсупова

Аварийная посадка произошла в поле Фото: Pixabay

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

В Аргентине пилот частного самолета Cessna C560X LV-FQ совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Об этом сообщает местная газета La Nación.

По данным издания, у самолета отказали оба двигателя. Аварийная посадка прошла в кукурузном поле, расположенном менее чем в трех километрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились восемь пассажиров, никто из них не пострадал. Им удалось покинуть самолет самостоятельно.