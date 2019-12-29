Аргентинский пилот повторил подвиг летчика-героя Юсупова

В Аргентине пилот частного самолета Cessna C560X LV-FQ совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Об этом сообщает местная газета La Nación.
По данным издания, у самолета отказали оба двигателя. Аварийная посадка прошла в кукурузном поле, расположенном менее чем в трех километрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились восемь пассажиров, никто из них не пострадал. Им удалось покинуть самолет самостоятельно.
Как писало «URA.RU», в августе пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов аварийно посадил самолет в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. Причиной стал отказ двигателей из-за попадания в них птиц, напоминает агентство Nation News. На борту находилось 226 пассажиров, все они остались живы. Президент России Владимир Путин наградил Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званием Героев России, пишет «