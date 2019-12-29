В Киеве освободили обвиняемых в массовых расстрелах на майдане

Экс-бойцы «Беркута» обвинялись в убийстве протестующих на майдане Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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На Украине освободили из-под стражи экс-бойцов спецназа «Беркут», устроивших стрельбу на майдане в 2014 году. Киевский апелляционный отпустил их под личное обязательство, сообщает ТАСС.

Решение суда относится к Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и к Олегу Янишевскому, которые находились под стражей в Лукьяновском СИЗО в Киеве. «Суд решил изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство», — сказала судья в зале заседания.

Решение суда также касается Александра Маринченко и Сергея Тамтура, которые находились под домашним арестом. Всех пятерых экс-беркутовцев планируют передать донбасской стороне в рамках операции по обмену военнопленными, которая состоится в воскресенье. У Лукьяновского СИЗО уже собрались активисты, которые хотят помешать вывести бойцов из здания изолятора.

Экс-бойцы «Беркута» обвинялись в том, что в феврале 2014 года открыли огонь из снайперского оружия по протестующим на майдане. По официальным данным, погибли 53 человека. Всего в результате беспорядков 18—20 февраля 2014 года в Киеве погибли более ста человек, еще сотни получили ранения.