В Госдуме призвали россиян встретить Новый год без алкоголя

Вместо употребления алкоголя россиянам посоветовали потанцевать или сыграть в настольные игры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянам предложили провести новогодние праздники в трезвом состоянии. С таким призывом к гражданам обратился российский психиатр, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«Под Новый год, как правило, многие хотят начать жизнь заново, изменить жизнь, стать лучше. Я бы рекомендовал начать как раз с трезвого Нового года», — цитирует его «Интерфакс». Менделевич уверен, что для хорошего настроения не нужен алкоголь, если найти подходящую альтернативу: игры на свежем воздухе, танцы или настольные игры.

Употребление спиртного в праздник может негативно повлиять на детей и вызвать у них ассоциацию, что праздники не обходятся без алкоголя, отметил эксперт. Он добавил, что людям также стоит задуматься о состоянии своего здоровья. «К примеру, большие дозы алкоголя резко повышают кровяное давление, и при наличии проблем с сердцем застолье может спровоцировать инфаркт и другие опасные заболевания», — пояснил Менделевич.

Ранее депутаты Госдумы от разных фракций рассказали, как будут праздновать Новый год. Большинство из них признались, что будут встречать праздник в кругу близких.