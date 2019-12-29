28 декабря 2019

В Госдуме призвали россиян встретить Новый год без алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционный арфовый концерт в честь Дня всех влюбленных. Екатеринбург, шампанское, фрукты, романтический ужин
Вместо употребления алкоголя россиянам посоветовали потанцевать или сыграть в настольные игрыФото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянам предложили провести новогодние праздники в трезвом состоянии. С таким призывом к гражданам обратился российский психиатр, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«Под Новый год, как правило, многие хотят начать жизнь заново, изменить жизнь, стать лучше. Я бы рекомендовал начать как раз с трезвого Нового года», — цитирует его «Интерфакс». Менделевич уверен, что для хорошего настроения не нужен алкоголь, если найти подходящую альтернативу: игры на свежем воздухе, танцы или настольные игры.

Употребление спиртного в праздник может негативно повлиять на детей и вызвать у них ассоциацию, что праздники не обходятся без алкоголя, отметил эксперт. Он добавил, что людям также стоит задуматься о состоянии своего здоровья. «К примеру, большие дозы алкоголя резко повышают кровяное давление, и при наличии проблем с сердцем застолье может спровоцировать инфаркт и другие опасные заболевания», — пояснил Менделевич.

Ранее депутаты Госдумы от разных фракций рассказали, как будут праздновать Новый год. Большинство из них признались, что будут встречать праздник в кругу близких.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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