Матвиенко назвала сравнение фашистской Германии и СССР преступлением

Валентина Матвиенко рассказала о документах военных лет, которыми располагает Россия Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сравнение фашистской Германии и Советского Союза в контексте Второй мировой войны является преступным, считает спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это преступно, это недопустимо», — заявила Матвиенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Она также уточнила, что российские власти имеют в распоряжении архивные документы тех лет, в которых содержится правда. Так спикер Совфеда отреагировала на попытки ряда государств переписать историю войны и приравнять нацизм и фашизм к советскому режиму.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Польша состояла в сговоре с Германией, и Россия располагает документами, в которых содержатся записи переговоров представителей этих стран. В ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны глава государства назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского посла в Германии Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил предложение Гитлера выслать из Польши евреев в Африку и даже предложил поставить фюреру за это памятник. После заявления главы государства российского посла вызвали в МИД Польши на жесткий разговор.