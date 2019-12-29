Кадыров раскрыл, в каком раунде он собирается нокаутировать Емельяненко

Рамзан Кадыров поделился ожиданиями от поединка с именитым спортсменом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нокаутирует бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко в пятом раунде с первого удара. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар», — отметил чеченский лидер. Возможную дату предстоящего поединка политик не озвучил.

Ранее Кадыров вызвал Емельяненко на бой, опубликовав в соцсетях соответствующее видеообращение к бойцу. После этого спортсмен заявил, что готов поучаствовать в поединке с главой Чечни, которого он считает своим «братом». Емельяненко надеется на уверенную победу над политиком. В то же время эксперты отмечают, что поединок между ним Емельяненко и Кадыровым в любом случае будет крайне зрелищным и напряженным.

До этого Емельяненко выступал за подконтрольный Кадырову грозненский клуб «Ахмат». Емельяненко стал бойцом этого клуба в октябре 2017 года после того, как в ноябре 2016-го освободился из тюрьмы.