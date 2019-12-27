Емельяненко призвал Кадырова готовить перчатки
Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко готов выйти на ринг вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.
Пост бойца стал ответом на слова Кадырова, который вызвал спортсмена на ринг. «Я принимаю твой вызов, мой друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки. Время, число я предоставлю тебе на выбор», — написал Емельяненко. В конце сообщения спортсмен поинтересовался о дате схватки.
Чуть позже журналисты спросили у Кадырова, когда состоится обещанная схватка с Емельяненко. «Всегда готовы, вообще-то. Не знаю, видно будет. Жду», — передает слова главы Чеченской республики телеканал РЕН ТВ. Политик также уточнил, что уже готовится к бою.