Рамзан Кадыров считает, что способен одержать победу над именитым бойцом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. Об этом он сообщил в видеозаписи, размещенной на личной странице политика в соцсети Instagram. Емельяненко в разговоре с «URA.RU» заявил, что Кадыров является его «другом и братом».

«У нас в спортивном мире пошла такая мода — все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать», — отметил чеченский лидер в обращении к спорстмену. Кадыров отметил, что пока не определился с видом спорта для поединка. Он спросил пользователей соцсети, выбрать ли ему MMA или бокс.

«Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте», — добавил он.

Сам Александр Емельяненко в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сообщил, что ему известно о заявлении Кадырова. «Я очень рад, что мой друг и брат решил последовать примеру многих других людей и присоединиться к флешмобу „вызови Емельяненко на бой“. Пока могу только это сказать, никаких других комментариев у меня нет сейчас», — подчеркнул боец.

А в Федерации бокса России (ФБР) уже заявили, что готовы взяться за проведение поединка между Емельяненко и Кадыровым. «Конечно, нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, я эту инициативу поддерживаю», — заявил генеральный секретарь ФБК Умар Кремлев порталу Sport24.

Ранее Емельяненко выступал за подконтрольный Кадырову грозненский клуб «Ахмат». Емельяненко стал бойцом этого клуба в октябре 2017 года после того, как в ноябре 2016-го освободился из тюрьмы. Представляя чеченскую команду, Александр провел шесть боев, победив в пяти и один сведя в ничью. Из них три прошли на турнирах организации WFCA, который создан на базе «Ахмата». Осенью прошлого Емельяненко покинул клуб из столицы Чечни.