Журналистка Ксения Собчак часто предлагает различным известным личностям заплатить ей деньги за появление в своей программе. Об этом заявила украинская журналистка Наталья Влащенко.
«У Собчак точно есть такая практика, она регулярно берет деньги за интервью. Ее помощник об этом всегда говорит, у нее это есть в „Инстаграме“, то есть, она этого даже не скрывает. Точно так же поступает и Дмитрий Гордон», — рассказала она в беседе с украинским бизнесменом Евгением Черняком (беседа опубликована на youtube-канале Натальи Влащенко).
Получить комментарий самой Ксении Собчак и ее представителей «URA.RU» не удалось.
В октябре Собчак публично пожаловалась на интернет-мошенников, которые обманывают людей в соцсетях от ее имени. До этого телеведущая опубликовала в своем Instagram ролик, в котором заявила о розыгрыше премиального автомобиля и других ценных призов. Этим тут же воспользовались злоумышленники: они создали липовые страницы и начали сбор денег, что крайне возмутило Собчак.