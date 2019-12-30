В Югре школьники будут продавать снюс друг другу

Продавцов снюса активно ищут через соцсети и мессенджеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Молодежь ХМАО массово привлекают к нелегальной продаже бестабачных никотиновых смесей — снюсов. Об этом «URA.RU» рассказал осведомленный источник в полиции Югры.

«Лично мне известно как минимум о семи случаях массовых рассылок через мессенджеры, где школьникам предлагали стать продавцами снюсов. Сценарий почти такой же, как со спайсами — через закладки и координаты. Сейчас идет поиск продавцов», — рассказывает силовик.

Школьникам предлагают купить крупную партию снюса с большой скидкой, но только после продажи 10 упаковок товара. Самим искать покупателей не нужно: «закладчику» приходит задание, а он только относит нелегальную посылку на место и прячет ее. Отчитываться о продажах нужно с помощью фотографий так называемых кладов — мест, где спрятан запрещенный к легальной реализации товар.

Полицейский добавляет, что это может стать реальной проблемой. По его оценкам, сегодня до половины школьников хоть раз попробовали снюс, а после его запрета в ХМАО (соответствующее решение было принято 27 декабря во время заседания окружного правительства) купить его легально будет крайне сложно. «Но потребители никуда не исчезли, а значит способы купить смеси обязательно появятся и будут работать», — объясняет источник «URA.RU».

Ранее агентство писало, что в Югре школьники подсели на новый вид наркотиков, вызывающий быстрое привыкание, — снюсы. Их реализация несовершеннолетним сейчас запрещается по всей стране.