В России предложили ввести новогодние визы для иностранцев

Иностранцы могут получить возможность приезжать на новогодние праздники в Россию по упрощенной схеме. Сделать специальные интернациональные визы для гостей из-за рубежа предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
«Для иностранцев наши новогодние традиции — экзотика, которая с каждым годом становится им все интереснее. Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ», — цитирует Зубарева телеканал RT. По словам депутата, такой документ будет называться Happy New Year in Russia («Счастливого нового года в России»). Он позволит иностранцам упростить процедуру посещения России в новогодние праздники.
Свое предложение депутат адресовал министру экономического развития Максиму Орешкину. Чтобы решить вопрос с визами, Зубарев также рекомендовал подключить к рассмотрению возможного законопроекта Министерство иностранных дел.
Ранее агентство Nation News сообщало, что, по данным консульства Эстонии в Санкт-Петербурге, в 2019 году граждане Евросоюза стали чаще въезжать в Россию (на 16%), пересекая пограничный пункт Нарва — Ивангород на границе РФ и Эстонии. Такой рост в консульстве объяснили тем, что в России стали выдавать электронные визы для иностранных туристов.