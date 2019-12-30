29 декабря 2019

В России предложили ввести новогодние визы для иностранцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Предновогодняя Москва, вечерний город, город москва, новый год, иллюминация
Депутат Виктор Зубарев считает, что российские новогодние традиции все больше привлекают иностранцевФото: Владимир Андреев © URA.RU

Иностранцы могут получить возможность приезжать на новогодние праздники в Россию по упрощенной схеме. Сделать специальные интернациональные визы для гостей из-за рубежа предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

«Для иностранцев наши новогодние традиции — экзотика, которая с каждым годом становится им все интереснее. Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ», — цитирует Зубарева телеканал RT. По словам депутата, такой документ будет называться Happy New Year in Russia («Счастливого нового года в России»). Он позволит иностранцам упростить процедуру посещения России в новогодние праздники.

Свое предложение депутат адресовал министру экономического развития Максиму Орешкину. Чтобы решить вопрос с визами, Зубарев также рекомендовал подключить к рассмотрению возможного законопроекта Министерство иностранных дел.

Ранее агентство Nation News сообщало, что, по данным консульства Эстонии в Санкт-Петербурге, в 2019 году граждане Евросоюза стали чаще въезжать в Россию (на 16%), пересекая пограничный пункт Нарва — Ивангород на границе РФ и Эстонии. Такой рост в консульстве объяснили тем, что в России стали выдавать электронные визы для иностранных туристов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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