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В Югре силовики избили посетителей кафе. От участия в спецоперации открестились все ведомства. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пыть-Яхе посетители кафе были избиты людьми в камуфляжеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пыть-Яхе представители силовых структур провели жесткую спецоперацию, во время которой избили посетителей кафе «Юна» во время празднования новогоднего корпоратива. Видео было опубликовано в Youtube.

На кадрах видно, что по залу разгуливают люди в амуниции. У нескольких сотрудников на спине есть нашивки с надписью ОМОН. Ключевым моментом ролика является момент, где боец в камуфляже без опознавательных знаков несколько раз бьет посетителя, лежащего на полу.

В пресс-службе полиции и следственного комитета Югры корреспонденту «URA.RU» сообщили, что не имеют отношения к проводимой операции. В пресс-службе Росгвардии пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства.

Источник «URA.RU» в правоохранительных органах выдвинул версию, что спецоперация могла быть проведена в профилактических целях. По его данным, никто из посетителей кафе с жалобами в адрес силовиков пока не обращался.

Видео: канал Пыть-Ях онлайн на Youtube

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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