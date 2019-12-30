В Пыть-Яхе представители силовых структур провели жесткую спецоперацию, во время которой избили посетителей кафе «Юна» во время празднования новогоднего корпоратива. Видео было опубликовано в Youtube.
На кадрах видно, что по залу разгуливают люди в амуниции. У нескольких сотрудников на спине есть нашивки с надписью ОМОН. Ключевым моментом ролика является момент, где боец в камуфляже без опознавательных знаков несколько раз бьет посетителя, лежащего на полу.
В пресс-службе полиции и следственного комитета Югры корреспонденту «URA.RU» сообщили, что не имеют отношения к проводимой операции. В пресс-службе Росгвардии пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства.
Источник «URA.RU» в правоохранительных органах выдвинул версию, что спецоперация могла быть проведена в профилактических целях. По его данным, никто из посетителей кафе с жалобами в адрес силовиков пока не обращался.
Видео: канал Пыть-Ях онлайн на Youtube