В Тюмени сменили главу регионального МЧС

Нового руководителя подчиненным представили 30 декабря Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В главном управлении МЧС по Тюменской области 30 декабря сотрудникам представили нового руководителя — врио главы областного главка Артура Хачатряна. Вел мероприятие врио заместителя министра МЧС РФ Анатолий Супруновский, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Во время официального мероприятия представитель федерального МЧС охарактеризовал нового руководителя Артура Хачатряна как опытного специалиста и достойного офицера. «Зная потенциал и профессионализм тюменских пожарных и спасателей, прошу вас работать в том же ключе», — отметил на представлении начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

Прежний руководитель тюменского МЧС Юрий Алехин ушел на пенсию еще в декабре 2018 года. Первые полгода после этого обязанности главы ведомства временно исполнял его заместитель Алексей Томчук, а последующие шесть месяцев — первый замначальника Алексей Пархомович.

До назначения в Тюмень 42-летний Артур Хачатрян 20 лет отработал в МЧС Мурманска. Начинал карьеру с должности среднего начальства в одном из городских отделов ведомства, с июля 2015 года занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Мурманской области. Имеет звание полковника внутренней службы.