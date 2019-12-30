29 декабря 2019
28 декабря 2019
27 декабря 2019

На Урале дети, придя из школы, нашли застреленного отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Ружье. Челябинск., ружье
У обвиняемого изъяли орудие убийства (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области предъявлено обвинение местному жителю, расстрелявшему своего знакомого. Тело убитого нашли его дети, вернувшись из школы.

Трагедия произошла в Южноуральске днем 25 декабря. Школьники, возвратившись домой с учебы, нашли дома мертвого отца. Прибывшие на место происшествия правоохранители насчитали на теле не менее пяти огнестрельных ранений.

По горячим следам был задержан его знакомый, с которым погибший находился в ссоре, у него изъяли охотничье ружье. «29-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый арестован, расследование дела продолжается», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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© Служба новостей «URA.RU»
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