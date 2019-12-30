Урал побил рекорды по поставкам мороженого и пива за рубеж

Особенно востребована уральская продукция в Китае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Свердловская область экспортировала за рубеж продовольственную продукцию на 82 млн долларов. Экспорт за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году увеличился на 18%. Наиболее востребованы уральские товары оказались в Китае. Интересует жителей Поднебесной мороженое, пиво и масложировая продукция.

«Экспорт продовольствия в Китай вырос в 1,9 раза за счет поставок новой продукции — мяса и субпродуктов птицы. Значительно выросли поставки свердловского пива — в 6,8 раза», — пояснили «URA.RU» в департаменте информационной политики региона. При этом особенно востребовано оказалось в Китае «Тагильское пиво» и крафтовое пиво. Также втрое увеличен экспорт масложировой продукции, в частности майонеза и «ГОСТовского пломбира».

Вторым наиболее популярным направлением пищевого экспорта стало США. «Несмотря на нелегкую систему сертификации и особые условия транспортировки, компании Свердловской области чувствуют высокий спрос», — сказал министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов. По его словам, новые сегменты для экспортной деятельности открылись перед предприятиями благодаря задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Также свердловская пищевая продукция поставляется сейчас в Афганистан, Германию, Азербайджан, Иран, Францию и Казахстан.