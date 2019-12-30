Беглый чиновник МУГИСО встретит Новый год в особых условиях

Игоря Разунина подозревают в получении взятки за размещение рекламных объектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Игоря Разунина, обвиняемого в получении взятки, арестовали до 20 апреля, передает корреспондент «URA.RU». Соответствующее решение принял Кировский райсуд Екатеринбурга.

Разунин — один из фигурантов дела о коррупции в МУГИСО, по которому помимо него проходят еще несколько бывших свердловских чиновников. Разунина задержали в рабочем кабинете в декабре 2016 года при получении взятки. В декабре 2018-го экс-чиновник не пришел на очередное заседание суда, после чего он был объявлен в розыск.

В августе бывшего главу подразделения МУГИСО задержали при попытке незаконно пересечь границу Белоруссии с Украиной. После этого его поместили в СИЗО Гомеля (Белоруссия), а 9 ноября экстрадировали в Россию. 27 декабря Разунина доставили в Екатеринбург из СИЗО Смоленска.