Курганские власти помоют городские украшения за 30 млн рублей

Курганцы фотографируются с новыми арт-объектами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бюджет Кургана выделит на уборку скверов, парков и набережных почти 30 млн рублей. В эту же сумму войдет помывка топиариев — городских арт-объектов. Соответствующая процедура размещена на сайте госзакупок.

«Помывка топиарных фигур выполняется без применения щеток и дополнительной протирки», — указано в техническом задании к конкурсной процедуре. В этом же пункте значится помывка памятников и обелисков, которые в отличии от топиариев необходимо будет отполировать насухо.

В контракте оговорены условия содержания территорий, прилегающих к памятникам, паркам и скверам, набережных. В списке работ — уборка снега, подметание, очистка от мусора тротуаров и урн, посыпка песчано-гравийной смесью. Всего перечислено 64 городских объекта.

Контракт рассчитан на весь год. Начальная максимальная цена — 29,9 млн рублей. Заявки от компаний будут приниматься до 13 января.

Топиарии — зеленые скульптуры — впервые начали устанавливать этой осенью. Некоторым курганцам новые арт-объекты понравились, горожане с удовольствием фотографировались на их фоне. Но некоторые осудили траты бюджет на такие элементы благоустройства. При этом глава Кургана Андрей Потапов уточнил, что 40% денег на установку топиариев предоставили частные инвесторы.