В Эстонии разгорелся скандал из-за снимков с темнокожими детьми в садике

После скандала детский сад удалил фотографии
Эстонское национал-консервативное издание Uued Uudised обвинило в «расизме против белых» детский садик Männi в Таллине. Причиной стала публикация фотографий с темнокожими воспитанниками на странице в Facebook.
«Прославление небелых на либеральном Западе, которое теперь достигло Эстонии, совершенно непостижимо и недопустимо. Чужих „подсвечивают“, а своих стыдятся», — приводит текст статьи Uued Uudised «Sputnik Эстония». Национал-консервативное издание уверено, что публикация подобных фотографий является расизмом и ущемляет права коренного населения.
В комментариях к посту некоторые пользователи поинтересовались, почему на снимках нет других детей. После этого фотографии были удалены со страницы садика.