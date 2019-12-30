В Эстонии разгорелся скандал из-за снимков с темнокожими детьми в садике

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, развивающая игра, детский садик
После скандала детский сад удалил фотографииФото: Анна Майорова © URA.RU

Эстонское национал-консервативное издание Uued Uudised обвинило в «расизме против белых» детский садик Männi в Таллине. Причиной стала публикация фотографий с темнокожими воспитанниками на странице в Facebook.

«Прославление небелых на либеральном Западе, которое теперь достигло Эстонии, совершенно непостижимо и недопустимо. Чужих „подсвечивают“, а своих стыдятся», — приводит текст статьи Uued Uudised «Sputnik Эстония». Национал-консервативное издание уверено, что публикация подобных фотографий является расизмом и ущемляет права коренного населения.

В комментариях к посту некоторые пользователи поинтересовались, почему на снимках нет других детей. После этого фотографии были удалены со страницы садика.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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