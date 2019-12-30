На Урале резко изменилась статистика смертности от алкоголя

В регионе стали реже умирать от туберкулеза, болезней сердца и алкоголя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Свердловская область вышла на рекордные показатели по снижению смертности населения. В частности, жители региона в 2019 году стали реже, чем годом ранее, умирать от алкоголя (на 28,6%) и в результате ДТП (на 8%). В целом зафиксировано системное снижение смертности от внешних, не связанных со здоровьем, причин (на 5,3% или на 243 случая). Такую статистику «URA.RU» предоставили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Согласно данным, показатель общей смертности в регионе за январь—октябрь текущего года составил 13,5 случаев на тысячу населения, что ниже уровня аналогичного периода 2018 года на 1,5%. В частности, снижение уровня смертности наблюдается от инфекционных заболеваний (на 7,8% или на 147 случаев), среди них — ВИЧ-инфекций (на 8,8% или на 121 случай) и туберкулез (на 3,8% или на 13 случаев). Также свердловчане реже стали умирать от болезней, связанных с системой кровообращения (на 3,2% или на 774 случая) и от инфаркта (на 12,4% или на 193 случая). Число умерших от пневмонии, бронхитов, болезней легких снизилось в пределах 30%.

Основными задачами нацпроекта «Демография» является увеличение продолжительности жизни до 67 лет, коэффициента рождаемости и числа граждан, ведущих здоровый образ жизни. В рамках исполнения нацпроекта по итогам 2019 года Свердловской области удалось выйти на рекордные показатели — федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в регионе выполнен на 100%. Чуть хуже цифры по исполнению проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (92,38%), «Спорт-норма жизни» (72,40%) и «Старшее поколение» (57,94%).