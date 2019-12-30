Тюменские власти раскрыли, сколько денег потрачено на новый кинотеатр

Новый кинозал в Тюменской области открыли показом фильма «Тобол» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Более 5 млн рублей было потрачено на то, чтобы открыть 3D-кинозал в селе Упорово Тюмеснкой области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора региона. Деньги муниципальным властям были выделены из федерального бюджета по результатам конкурса.

«За счет выделенных средств было приобретено оборудование, включая цифровой кинопроектор с системой для 3D-показа, киноэкран, акустическую систему», — раскрыла подробности директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она добавила, что в кинозал также купили системы для тифлокомментирования и субтитров — это позволит смотреть кино инвалидам.

Первый показ в кинозале состоялся 28 декабря. Жителям Упорово показали фильм «Тобол», снятый по мотивам романа уральского писателя Алексея Иванова. Кинозал был создан в рамках реализации нацпроекта «Культура».