29 декабря 2019
28 декабря 2019
27 декабря 2019

Тюменские власти раскрыли, сколько денег потрачено на новый кинотеатр

© Служба новостей «URA.RU»
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Посад сибирских старожилов и виды города. Тобольск
Новый кинозал в Тюменской области открыли показом фильма «Тобол»Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Национальные проекты

Более 5 млн рублей было потрачено на то, чтобы открыть 3D-кинозал в селе Упорово Тюмеснкой области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора региона. Деньги муниципальным властям были выделены из федерального бюджета по результатам конкурса.

«За счет выделенных средств было приобретено оборудование, включая цифровой кинопроектор с системой для 3D-показа, киноэкран, акустическую систему», — раскрыла подробности директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она добавила, что в кинозал также купили системы для тифлокомментирования и субтитров — это позволит смотреть кино инвалидам.

Первый показ в кинозале состоялся 28 декабря. Жителям Упорово показали фильм «Тобол», снятый по мотивам романа уральского писателя Алексея Иванова. Кинозал был создан в рамках реализации нацпроекта «Культура».

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© Служба новостей «URA.RU»
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