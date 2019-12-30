Российские политики и звезды экрана признались, как встретят Новый год

Владимир Познер признался, что никогда не встречает Новый год перед телевизором Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский журналист Владимир Познер собирается отправиться в путешествие на Новый год, а депутат Госдумы Виталий Милонов будет работать. В этом они признались агентству Nation News.

«В Новый год я всегда отправляюсь путешествовать», — рассказал Познер. При этом он подчеркнул, что никогда не отмечает праздник перед телевизором. Милонов же рассказал, что 31 декабря у него расписано поминутно. «Я буду и Дедом Морозом, и ведущим новогодней дискотеки. Кем я только не буду, разве что Снегурочкой не наряжусь», — поделился политик.

Телеведущий Владимир Соловьев все дни проведет в кругу семьи. «Поеду с ними (детьми — прим. ред.) куда-нибудь отдыхать», — рассказал ведущий. По его словам, он отправится в отпуск вместе с детьми в одну из «теплых стран», чтобы встретить Новый год со своим давним другом. Публицист Анатолий Вассерман, напротив, в новогоднюю ночь ждет к себе родственников. «Ну, ко мне перед Новым годом приедет брат с женой, мы будем вместе встречать праздники», — пояснил журналист. Он отметил, что параллельно с этим будет продолжать работать.

Ранее в Госдуме призвали россиян встретить Новый год без алкоголя. Российский психиатр, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич пояснил, что для хорошего настроения не нужен алкоголь, если найти подходящую альтернативу: игры на свежем воздухе, танцы или настольные игры, пишет телеканал 360.