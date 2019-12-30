На Урале колдунья, экс-полицейские и боксер оставили без квартир 20 человек

В городе Полевском (Свердловская область) передано в суд дело банды черных риелторов, обманом присваивавших чужие квартиры. На счету обвиняемых 20 обманутых граждан и 22 эпизода, причиненный ущерб составил порядка 25 млн рублей.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, банда действовала с 2013 по 2017 годы. Аферисты находили одиноких пьяниц, имеющих большие долги за коммунальные услуги. Подпаивали их и склоняли к продаже квартир, обещая погасить долги перед коммунальщиками, и помочь купить другое жилье. В итоге квартиры присваивали себе, а пьяницы оставались ни с чем.
В состав банды из семи человек входили юрист, бывшие полицейские, в том числе бывший начальник милиции общественной безопасности ОМВД Полевского, а также мастер спорта по боксу для силовой поддержки. В банде была даже женщина, которая называет себя потомственной колдуньей. Она проводила оккультные обряды при совершении преступлений, и «отвороты», чтобы повлиять на ход следствия.
«Дело расследовалось по статье „вымогательство, совершенное с применением насилия“. По делу допрошено свыше 100 человек, проведены 20 очных ставок, более десяти обысков. Громкое дело состоит из 79 томов», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых.