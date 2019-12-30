В ПФР объяснили, сколько россиян получат повышенную пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионеры. Челябинск, старики, пожилые, счастливые пенсионеры, пенсионеры
В среднем неработающий пенсионер в России в 2020 году будет получать 16,5 тысяч рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

С нового года повышенную пенсию начнут получать 32 млн неработающих пенсионеров в России. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Речь идет об индексации пенсий на 6,6% для пенсионеров, которые не работают. «По предварительным данным, индексация коснется 32 млн неработающих пенсионеров», — цитирует сообщение RT. Отмечается, что пенсионерам, которые в течение года завершат работу, также будет полагаться надбавка. Уточняется, что пенсии вырастут не менее чем на тысячу рублей и в среднем составят 16,5 тысяч рублей.

В ПФР обращают внимание на то, что прибавка будет зависеть от размера получаемой пенсии. Страховые пенсии в январе будут повышаться в соответствии с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума, напоминает «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...