В ПФР объяснили, сколько россиян получат повышенную пенсию

С нового года повышенную пенсию начнут получать 32 млн неработающих пенсионеров в России. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Речь идет об индексации пенсий на 6,6% для пенсионеров, которые не работают. «По предварительным данным, индексация коснется 32 млн неработающих пенсионеров», — цитирует сообщение RT. Отмечается, что пенсионерам, которые в течение года завершат работу, также будет полагаться надбавка. Уточняется, что пенсии вырастут не менее чем на тысячу рублей и в среднем составят 16,5 тысяч рублей.
В ПФР обращают внимание на то, что прибавка будет зависеть от размера получаемой пенсии. Страховые пенсии в январе будут повышаться в соответствии с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума, напоминает «Национальная служба новостей».